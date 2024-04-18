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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 14:35
sens написав:
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
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Кащей
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:01
Кащей написав: sens написав:
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29
sens написав:
Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.
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Кащей
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41
Кащей написав: sens написав:
Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.
Про які копійки мова йде?
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sens
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Додано: Чет 18 кві, 2024 08:11
sens написав: Amethyst написав: vadymbanker написав:
[quote="5713688:sens"]
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками
теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Причому ощАд же не вказує шо от прям зараз зніме коміс, він просто вказує посилання на Тариф. Але коли вказуєш суму переказу в обріз під доступні кошти, то ощАд вказує, що коштів на переказ недостатньо
[/quote]
У відділенні щось плавають[/quote]Не по номеру, а через розділ Перекази через між моїми картками і рахунками
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:22
sens написав:
Про які копійки мова йде?
Про ті, які мали б залишитись на пенсійній картці після вилучення з банкомату новеньких синіх папірців.
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Кащей
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:25
Кащей написав: sens написав:
Про які копійки мова йде?
Про ті, які мали б залишитись на пенсійній картці після вилучення з банкомату новеньких синіх папірців.
банкам зараз гроші не треба
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sens
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:58
sens написав: Кащей написав: sens написав:
Про які копійки мова йде?
Про ті, які мали б залишитись на пенсійній картці після вилучення з банкомату новеньких синіх папірців.
банкам зараз гроші не треба
Завжди треба, якщо є кваліфікований інвестиційний керівник. Але на жаль в Ощаді його нема.
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