vadymbanker написав:[quote="5713688:sens"] В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде. От між своїми картками теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!! На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5 Причому ощАд же не вказує шо от прям зараз зніме коміс, він просто вказує посилання на Тариф. Але коли вказуєш суму переказу в обріз під доступні кошти, то ощАд вказує, що коштів на переказ недостатньо [/quote]
У відділенні щось плавають[/quote]Не по номеру, а через розділ Перекази через між моїми картками і рахунками