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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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Ощадбанк 2.5 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
5
2- Погане. Некомпетентне.
21%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
37%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:35

Re: Ощадбанк

  sens написав:У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:01

  Кащей написав:
  sens написав:У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?

Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29

Re: Ощадбанк

  sens написав:Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41

  Кащей написав:
  sens написав:Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.

Про які копійки мова йде?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 08:11

Re: Ощадбанк

sens написав:
  Amethyst написав:
  vadymbanker написав:[quote="5713688:sens"]
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?

От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу :lol:

ПС. МійРахунок я не користуюся (
Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Причому ощАд же не вказує шо от прям зараз зніме коміс, він просто вказує посилання на Тариф. Але коли вказуєш суму переказу в обріз під доступні кошти, то ощАд вказує, що коштів на переказ недостатньо 8)[/quote]

У відділенні щось плавають[/quote]Не по номеру, а через розділ Перекази через між моїми картками і рахунками
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:22

Re: Ощадбанк

  sens написав:Про які копійки мова йде?
Про ті, які мали б залишитись на пенсійній картці після вилучення з банкомату новеньких синіх папірців.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:25

  Кащей написав:
  sens написав:Про які копійки мова йде?
Про ті, які мали б залишитись на пенсійній картці після вилучення з банкомату новеньких синіх папірців.

банкам зараз гроші не треба
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:58

Re: Ощадбанк

sens написав:
  Кащей написав:
  sens написав:Про які копійки мова йде?
Про ті, які мали б залишитись на пенсійній картці після вилучення з банкомату новеньких синіх папірців.

банкам зараз гроші не треба
Завжди треба, якщо є кваліфікований інвестиційний керівник. Але на жаль в Ощаді його нема.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 09:21

Моя книжкова весна від Yakaboo

Віддав комусь ущад серт на книги в якабу? (https://www.oschadbank.ua/promotion/moa ... id-yakaboo)
підтримка морозиться відповісти коли було вибрано переможців
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:50

  Миша-клиент написав:БАНКУ: за час війни банк насписував комісію з валютних рахунків! Виявилося, як з НЕ активних! А яка може бути по ним активність, якщо за кордон - НЕ виїхати, тим більше, коли на в/службі?!
Краще діда Панаса і НЕ скажеш про лояльність банку та інших банків до своїх клієнтів, які міняють свої тарифи на свою користь (НЕ змінюють їх на користь клієнтів з урахуванням "форс-мажору"): "Ось така-от хня, малята"!

Да тоже пришла нежданка сутра списали 100 гривен за неактивный рахунок и грозятся каждый месяц это делать все утро вела переговоры с ботами пришлось открыть валютный депо аж под 0,11% а што делать ? И да находимся за бугром терминалов ощада нет в наличии! Когда была в отпуске в Киеве побывала снять наличку валютой все время какие то траблы были да и много не снимешь к вывозу только 10тысяч €
tzeery608
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