vadymbanker написав:[quote="5713688:sens"] В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде. От між своїми картками теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!! На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5 Причому ощАд же не вказує шо от прям зараз зніме коміс, він просто вказує посилання на Тариф. Але коли вказуєш суму переказу в обріз під доступні кошти, то ощАд вказує, що коштів на переказ недостатньо [/quote]
У відділенні щось плавають[/quote]Не по номеру, а через розділ Перекази через між моїми картками і рахунками
Миша-клиент написав:БАНКУ: за час війни банк насписував комісію з валютних рахунків! Виявилося, як з НЕ активних! А яка може бути по ним активність, якщо за кордон - НЕ виїхати, тим більше, коли на в/службі?! Краще діда Панаса і НЕ скажеш про лояльність банку та інших банків до своїх клієнтів, які міняють свої тарифи на свою користь (НЕ змінюють їх на користь клієнтів з урахуванням "форс-мажору"): "Ось така-от хня, малята"!
Да тоже пришла нежданка сутра списали 100 гривен за неактивный рахунок и грозятся каждый месяц это делать все утро вела переговоры с ботами пришлось открыть валютный депо аж под 0,11% а што делать ? И да находимся за бугром терминалов ощада нет в наличии! Когда была в отпуске в Киеве побывала снять наличку валютой все время какие то траблы были да и много не снимешь к вывозу только 10тысяч €