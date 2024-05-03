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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:50
tzeery608 написав:
И да находимся за бугром терминалов ощада нет в наличии!
Не пробували щось дрібне купити і розрахуватися карткою? Має допомогти
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