Не пробували щось дрібне купити і розрахуватися карткою? Має допомогти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:50
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:11
Re: Ощадбанк
К сожалению нахожусь в стране третьего мира, Ощадбанк ещё прилично ведёт себя а приват вообще даже к приложению доступ мне заблокировал ! Ждём нашей победы хотим домой !
Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:20
Ласкаво просимо в Україну! Дуже раді Вашому поверненню. Разом ми вистоїмо і відбудуємо нашу державу. До перемоги! Ваш Vodafone
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