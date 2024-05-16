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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

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Ощадбанк 2.6 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
5
2- Погане. Некомпетентне.
20%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:50

Re: Ощадбанк

  tzeery608 написав:И да находимся за бугром терминалов ощада нет в наличии!


Не пробували щось дрібне купити і розрахуватися карткою? Має допомогти
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:11

Re: Ощадбанк

К сожалению нахожусь в стране третьего мира, Ощадбанк ещё прилично ведёт себя а приват вообще даже к приложению доступ мне заблокировал ! Ждём нашей победы хотим домой !
tzeery608
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:20

  tzeery608 написав:К сожалению нахожусь в стране третьего мира, Ощадбанк ещё прилично ведёт себя а приват вообще даже к приложению доступ мне заблокировал ! Ждём нашей победы хотим домой !

Ласкаво просимо в Україну! Дуже раді Вашому поверненню. Разом ми вистоїмо і відбудуємо нашу державу. До перемоги! Ваш Vodafone
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 15:39

Re: Ощадбанк

С февраля нет ответа нотариусу, уже два запроса он давал, причем если несешь лично - без 100гривен не принимают. У всех так было?
Romasha
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 16:48

  Romasha написав:С февраля нет ответа нотариусу, уже два запроса он давал, причем если несешь лично - без 100гривен не принимают. У всех так было?


100 грн за що ? Дострокове припинення договору не передбачено.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 17:17

sens
100грн за то, что приняли запрос от нотариуса. Через кассу, дали квитанцию шото типа "розшук рахунків".
Но ответа нотариусу так и не дали...
Romasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 04:54

Чи можливо в Ощаді віддалено за допомогою додатку перевипустити пенсійну електронну картку строк дії якої скінчився?
makar_
 
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