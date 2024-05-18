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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:50
tzeery608 написав:
И да находимся за бугром терминалов ощада нет в наличии!
Не пробували щось дрібне купити і розрахуватися карткою? Має допомогти
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:11
К сожалению нахожусь в стране третьего мира, Ощадбанк ещё прилично ведёт себя а приват вообще даже к приложению доступ мне заблокировал ! Ждём нашей победы хотим домой !
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tzeery608
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 18:20
tzeery608 написав:
К сожалению нахожусь в стране третьего мира, Ощадбанк ещё прилично ведёт себя а приват вообще даже к приложению доступ мне заблокировал ! Ждём нашей победы хотим домой !
Ласкаво просимо в Україну! Дуже раді Вашому поверненню. Разом ми вистоїмо і відбудуємо нашу державу. До перемоги! Ваш Vodafone
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Додано: Пон 13 тра, 2024 15:39
С февраля нет ответа нотариусу, уже два запроса он давал, причем если несешь лично - без 100гривен не принимают. У всех так было?
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Romasha
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Додано: Пон 13 тра, 2024 16:48
Romasha написав:
С февраля нет ответа нотариусу, уже два запроса он давал, причем если несешь лично - без 100гривен не принимают. У всех так было?
100 грн за що ? Дострокове припинення договору не передбачено.
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sens
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Додано: Пон 13 тра, 2024 17:17
sens
100грн за то, что приняли запрос от нотариуса. Через кассу, дали квитанцию шото типа "розшук рахунків".
Но ответа нотариусу так и не дали...
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Romasha
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Додано: Чет 16 тра, 2024 04:54
Чи можливо в Ощаді віддалено за допомогою додатку перевипустити пенсійну електронну картку строк дії якої скінчився?
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makar_
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Додано: Чет 16 тра, 2024 08:16
makar_ написав:
Чи можливо в Ощаді віддалено за допомогою додатку перевипустити пенсійну електронну картку строк дії якої скінчився?
Ні, але можна через гарячу лінію замовити (якщо карта звичайна, а не поєднання з пенсіним посвідченням).
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lloydbanksua
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:34
lloydbanksua написав: makar_ написав:
Чи можливо в Ощаді віддалено за допомогою додатку перевипустити пенсійну електронну картку строк дії якої скінчився?
Ні, але можна через гарячу лінію замовити (якщо карта звичайна, а не поєднання з пенсіним посвідченням).
Через гарячу лінію можливо перевипустити в електронному вигляді без фізичного відвідування банку?
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makar_
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Додано: Суб 18 тра, 2024 16:53
напомните, пожалуйста, в ощаде
1. идёт ли зачисление входящих сепов в неоперационное время (вечером, выходные) ?
2. если пополнение в их терминале в неопервремя, то проводка по счету идёт днём пополнения (в т.ч. выходным) или следующим рабочим ? и какая максимальная сумма пополнения допускается - на 5 тыс как в изипеях или можно больше кормить ?
спасибо
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a77
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