RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.6 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
5
2- Погане. Некомпетентне.
20%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:52

Re: Ощадбанк

a77 написав:напомните, пожалуйста, в ощаде
1. идёт ли зачисление входящих сепов в неоперационное время (вечером, выходные) ?

2. если пополнение в их терминале в неопервремя, то проводка по счету идёт днём пополнения (в т.ч. выходным) или следующим рабочим ? и какая максимальная сумма пополнения допускается - на 5 тыс как в изипеях или можно больше кормить ?

спасибо
1. Доступны сразу, как и в любом банке, так как входящий СЭП.
2. Можно безлим пополнение, если вставить карту. Доступны, так же сразу.
vadymbanker
 
Повідомлень: 893
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 81828384
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3133)
19.05.2024 00:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.