1. Доступны сразу, как и в любом банке, так как входящий СЭП.a77 написав:напомните, пожалуйста, в ощаде
1. идёт ли зачисление входящих сепов в неоперационное время (вечером, выходные) ?
2. если пополнение в их терминале в неопервремя, то проводка по счету идёт днём пополнения (в т.ч. выходным) или следующим рабочим ? и какая максимальная сумма пополнения допускается - на 5 тыс как в изипеях или можно больше кормить ?
спасибо
2. Можно безлим пополнение, если вставить карту. Доступны, так же сразу.