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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 81828384 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 5 2- Погане. Некомпетентне. 24% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 38% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 5% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 10% 2 Всього голосів : 21 Додано: Суб 18 тра, 2024 22:52 Re: Ощадбанк a77 написав: напомните, пожалуйста, в ощаде

1. идёт ли зачисление входящих сепов в неоперационное время (вечером, выходные) ?



2. если пополнение в их терминале в неопервремя, то проводка по счету идёт днём пополнения (в т.ч. выходным) или следующим рабочим ? и какая максимальная сумма пополнения допускается - на 5 тыс как в изипеях или можно больше кормить ?



спасибо 1. Доступны сразу, как и в любом банке, так как входящий СЭП.

2. Можно безлим пополнение, если вставить карту. Доступны, так же сразу. 1. Доступны сразу, как и в любом банке, так как входящий СЭП.2. Можно безлим пополнение, если вставить карту. Доступны, так же сразу. vadymbanker Повідомлень: 894 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 103 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:17 KVV написав: 1finanсier написав: Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова) Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.

відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":

- до 15к без довідки про доходи

- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)

особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два. сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":- до 15к без довідки про доходи- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.

після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)

погодили 15к.

+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.



питання - як її готувати?

1 пільговий період з якого по яке число?

2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба? після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)погодили 15к.+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.питання - як її готувати?1 пільговий період з якого по яке число?2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба? KVV Повідомлень: 1295 З нами з: 29.11.18 Подякував: 60 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 тра, 2024 23:26 Re: Ощадбанк KVV написав: KVV написав: 1finanсier написав: Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова) Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.

відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":

- до 15к без довідки про доходи

- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)

особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два. сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":- до 15к без довідки про доходи- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.

після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)

погодили 15к.

+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.



питання - як її готувати?

1 пільговий період з якого по яке число?

2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба? після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)погодили 15к.+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.питання - як її готувати?1 пільговий період з якого по яке число?2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба? Правило погашення пільгового періоду легкий. Погашати треба через одну суботу(остання субота місяця після котрої є хочаб один робочий день), до другій суботи.

Приклад.

Сьогодні перша покупка.

Наступна субота білінгова 25.05(остання субота місяці після котрої є робочий день в поточному місяці даної суботи), повернути треба до 22.06, звертаю увагу 22.06 не остання субота місяця, але тільки після даної суботи є робочі дні.





Вигідно буде розраховуватися 26.06… Правило погашення пільгового періоду легкий. Погашати треба через одну суботу(остання субота місяця після котрої є хочаб один робочий день), до другій суботи.Приклад.Сьогодні перша покупка.Наступна субота білінгова 25.05(остання субота місяці після котрої є робочий день в поточному місяці даної суботи), повернути треба до 22.06, звертаю увагу 22.06 не остання субота місяця, але тільки після даної суботи є робочі дні.Вигідно буде розраховуватися 26.06… vadymbanker Повідомлень: 894 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 81828384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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