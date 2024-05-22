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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 22:52

Re: Ощадбанк

a77 написав:напомните, пожалуйста, в ощаде
1. идёт ли зачисление входящих сепов в неоперационное время (вечером, выходные) ?

2. если пополнение в их терминале в неопервремя, то проводка по счету идёт днём пополнения (в т.ч. выходным) или следующим рабочим ? и какая максимальная сумма пополнения допускается - на 5 тыс как в изипеях или можно больше кормить ?

спасибо
1. Доступны сразу, как и в любом банке, так как входящий СЭП.
2. Можно безлим пополнение, если вставить карту. Доступны, так же сразу.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:17

  KVV написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.
відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":
- до 15к без довідки про доходи
- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)
особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.

після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)
погодили 15к.
+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.

питання - як її готувати?
1 пільговий період з якого по яке число?
2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 23:26

Re: Ощадбанк

KVV написав:
  KVV написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.
відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":
- до 15к без довідки про доходи
- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)
особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.

після завершення 3 міс. депо запитав за кредитку (не зарплатник, не пенсіонер)
погодили 15к.
+ 2500 якась розстрочка, яку одразу запропонували приєднати до кредліму.

питання - як її готувати?
1 пільговий період з якого по яке число?
2 гасити витрати травня-червня в кінці червня чи щось і в травні треба?
Правило погашення пільгового періоду легкий. Погашати треба через одну суботу(остання субота місяця після котрої є хочаб один робочий день), до другій суботи.
Приклад.
Сьогодні перша покупка.
Наступна субота білінгова 25.05(остання субота місяці після котрої є робочий день в поточному місяці даної суботи), повернути треба до 22.06, звертаю увагу 22.06 не остання субота місяця, але тільки після даної суботи є робочі дні.


Вигідно буде розраховуватися 26.06…
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:40

  vadymbanker написав:Правило погашення пільгового періоду легкий. Погашати треба через одну суботу(остання субота місяця після котрої є хочаб один робочий день), до другій суботи.
Приклад.
Сьогодні перша покупка.
Наступна субота білінгова 25.05(остання субота місяці після котрої є робочий день в поточному місяці даної суботи), повернути треба до 22.06, звертаю увагу 22.06 не остання субота місяця, але тільки після даної суботи є робочі дні.


Вигідно буде розраховуватися 26.06…

витрати після 26.05. потрібно погасити до 22.06. чи до 27.07.?
KVV
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 29.11.18
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  #<1 ... 81828384
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