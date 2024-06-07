RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:39

  vadymbanker написав:
klug написав:
  artemiustas написав:https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/3/7458898/

"Того ж дня" нам натякає на те, що вони за один раз зняли 169к USD? Типу, така сума просто припадала пилом у касі і очікувала, коли її знімуть в обхід лімітів НБУ?
Продали в ощад24 дол на грн, потiм вивели грн по вiльним реквiзитам.

Для цього перуку налягали? :roll:
klug
 
Повідомлень: 8508
З нами з: 18.08.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 07:33

Re: Ощадбанк

klug написав:
  vadymbanker написав:
klug написав:[quote="5733283:artemiustas"]https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/3/7458898/

"Того ж дня" нам натякає на те, що вони за один раз зняли 169к USD? Типу, така сума просто припадала пилом у касі і очікувала, коли її знімуть в обхід лімітів НБУ?
Продали в ощад24 дол на грн, потiм вивели грн по вiльним реквiзитам.

Для цього перуку налягали? :roll:[/quote]Щоб фін. номер змінити в відділенні. Для підтвердження операції.
vadymbanker
 
Повідомлень: 897
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 82838485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (842)
07.06.2024 07:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.