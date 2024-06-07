vadymbanker написав:Продали в ощад24 дол на грн, потiм вивели грн по вiльним реквiзитам.
Для цього перуку налягали?
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Додано: Сер 05 чер, 2024 19:39
Для цього перуку налягали?
Додано: П'ят 07 чер, 2024 07:33
Re: Ощадбанк
Для цього перуку налягали? [/quote]Щоб фін. номер змінити в відділенні. Для підтвердження операції.
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