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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2024 16:43
Панове, таке питання: колись відкрив картку MORE, але тоді кред.ліміт не дали. З часом можуть самі налити, чи треба самостійно у них просити?
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1finanсier
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Додано: Чет 13 чер, 2024 09:14
1finanсier написав:Панове, таке питання: колись відкрив картку MORE, але тоді кред.ліміт не дали. З часом можуть самі налити, чи треба самостійно у них просити?
Треба звертатися. Але дают кред лiмiт не дуже.
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vadymbanker
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:31
vadymbanker написав: vadymbanker написав:
pharus написав: Сума зовсім невеличка,
хочу просто вивести
На сайте моб. оператора можно поповнити пiд нуль, за копiйками. Потiм закрыти картку/рахунок.
У меня пополняется, оплата картой, по номеру карты, срок действия, cvv.
Минимум ₴5.00
не знаю, как таким способом пополнить с копейками,
у меня хоть через сайт Водафон, хоть в их аппке - пополнение возможно только на целые гривни без копеек
.
С копейками разрешало когда-то давно в древнючей версии аппки.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:51
flysoulfly написав: vadymbanker написав: vadymbanker написав:
[quote="pharus"]
Сума зовсім невеличка,
хочу просто вивести
На сайте моб. оператора можно поповнити пiд нуль, за копiйками. Потiм закрыти картку/рахунок.
У меня пополняется, оплата картой, по номеру карты, срок действия, cvv.
Минимум ₴5.00
не знаю, как таким способом пополнить с копейками,
у меня хоть через сайт Водафон, хоть в их аппке - пополнение возможно только на целые гривни без копеек
.
С копейками разрешало когда-то давно в древнючей версии аппки.[/quote]Значит на ЗСУ, минимум одна гривна, можно с копейками, можно с копейками.
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vadymbanker
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