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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2024 16:43
Re: Ощадбанк
Панове, таке питання: колись відкрив картку MORE, але тоді кред.ліміт не дали. З часом можуть самі налити, чи треба самостійно у них просити?
Додано: Чет 13 чер, 2024 09:14
Re: Ощадбанк
Треба звертатися. Але дают кред лiмiт не дуже.
Додано: Чет 13 чер, 2024 13:31
не знаю, как таким способом пополнить с копейками,
у меня хоть через сайт Водафон, хоть в их аппке - пополнение возможно только на целые гривни без копеек.
С копейками разрешало когда-то давно в древнючей версии аппки.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:51
Ощадбанк
не знаю, как таким способом пополнить с копейками,
у меня хоть через сайт Водафон, хоть в их аппке - пополнение возможно только на целые гривни без копеек.
С копейками разрешало когда-то давно в древнючей версии аппки.[/quote]Значит на ЗСУ, минимум одна гривна, можно с копейками, можно с копейками.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:11
Подскажите, Ощад вообще умеет сам пополнять свои карты с карт других банков?
На сайте банка в разделе р2р- переводов указано, что страница сервиса временно на реконструкции.
В новом приложении Ощада у каждой карты есть кнопка пополнения, но там только со своих счетов в Ощаде, а также реквизиты карты и адреса терминалов.
В старом приложении что-то похожее на р2р-пополнение есть, но попытка его провести всё время заканчивается провалом.
Так в результате, Ощад умеет "потянуть" р2р из другого банка? или можно только "толкать" р2р из другого банка в Ощад?
Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:14
Що по валютним карткам банка - якщо термін закінчився ,чи доступно валютообмін в застосунку ?
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