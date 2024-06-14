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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 16:43

Re: Ощадбанк

Панове, таке питання: колись відкрив картку MORE, але тоді кред.ліміт не дали. З часом можуть самі налити, чи треба самостійно у них просити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:14

Re: Ощадбанк

1finanсier написав:Панове, таке питання: колись відкрив картку MORE, але тоді кред.ліміт не дали. З часом можуть самі налити, чи треба самостійно у них просити?
Треба звертатися. Але дают кред лiмiт не дуже.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:31

  vadymbanker написав:
  vadymbanker написав:
pharus написав: Сума зовсім невеличка,
хочу просто вивести
На сайте моб. оператора можно поповнити пiд нуль, за копiйками. Потiм закрыти картку/рахунок.


У меня пополняется, оплата картой, по номеру карты, срок действия, cvv.
Минимум ₴5.00
не знаю, как таким способом пополнить с копейками,
у меня хоть через сайт Водафон, хоть в их аппке - пополнение возможно только на целые гривни без копеек.
С копейками разрешало когда-то давно в древнючей версии аппки.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 09:51

Ощадбанк

flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:
  vadymbanker написав:[quote="pharus"]
Сума зовсім невеличка,
хочу просто вивести
На сайте моб. оператора можно поповнити пiд нуль, за копiйками. Потiм закрыти картку/рахунок.


У меня пополняется, оплата картой, по номеру карты, срок действия, cvv.
Минимум ₴5.00
не знаю, как таким способом пополнить с копейками,
у меня хоть через сайт Водафон, хоть в их аппке - пополнение возможно только на целые гривни без копеек.
С копейками разрешало когда-то давно в древнючей версии аппки.[/quote]Значит на ЗСУ, минимум одна гривна, можно с копейками, можно с копейками.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:11

Подскажите, Ощад вообще умеет сам пополнять свои карты с карт других банков?
На сайте банка в разделе р2р- переводов указано, что страница сервиса временно на реконструкции.
В новом приложении Ощада у каждой карты есть кнопка пополнения, но там только со своих счетов в Ощаде, а также реквизиты карты и адреса терминалов.
В старом приложении что-то похожее на р2р-пополнение есть, но попытка его провести всё время заканчивается провалом.
Так в результате, Ощад умеет "потянуть" р2р из другого банка? или можно только "толкать" р2р из другого банка в Ощад?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:14

Що по валютним карткам банка - якщо термін закінчився ,чи доступно валютообмін в застосунку ?
sens
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