RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:49

знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять

і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...
DmitryZP
 
Повідомлень: 4518
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:06

  DmitryZP написав:знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять

і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...

Шановний клієнте!

Інформуємо, що *з 01.08.24 процентна ставка за «Мобільними заощадженнями» у гривні становитиме 3% річних.*

Для зарплатних карток ставка залишається незмінною – 6% річних.

Дізнавайтесь деталі та заробляйте з легкістю: bit.ly/3ioRWed

Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17041
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 84858687
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, quadro_tony_da і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.