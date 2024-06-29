знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять
і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:49
знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять
і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...
Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:06
Шановний клієнте!
Інформуємо, що *з 01.08.24 процентна ставка за «Мобільними заощадженнями» у гривні становитиме 3% річних.*
Для зарплатних карток ставка залишається незмінною – 6% річних.
Дізнавайтесь деталі та заробляйте з легкістю: bit.ly/3ioRWed
Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%
Додано: Суб 29 чер, 2024 00:01
Re: Ощадбанк
Додано: Суб 29 чер, 2024 06:34
5% залишається на вільних у Укрексімбанк,ПУМБ, Львів, Аккорд. Я останній як транзит до 100к на місяць - кожний квартал їм підкидую ок для оновлення анкети.
Додано: Суб 29 чер, 2024 11:18
Re: Ощадбанк
7% на вільних у Кишені для Крафта у Кредо
|