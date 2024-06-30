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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:49
знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять
і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...
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DmitryZP
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Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:06
DmitryZP написав:
знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять
і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...
Шановний клієнте!
Інформуємо, що *з 01.08.24 процентна ставка за «Мобільними заощадженнями» у гривні становитиме 3% річних.*
Для зарплатних карток ставка залишається незмінною – 6% річних.
Дізнавайтесь деталі та заробляйте з легкістю: bit.ly/3ioRWed
Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%
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Додано: Суб 29 чер, 2024 00:01
sens написав:
Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%
немає такої радості, тож доведеться залишки мобільних заощаджень прибрати з цього чудо банку - тупо стебуться з клієнтів
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Додано: Суб 29 чер, 2024 06:34
DmitryZP написав: sens написав:
Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%
немає такої радості, тож доведеться залишки мобільних заощаджень прибрати з цього чудо банку - тупо стебуться з клієнтів
5% залишається на вільних у Укрексімбанк,ПУМБ, Львів, Аккорд. Я останній як транзит до 100к на місяць - кожний квартал їм підкидую ок для оновлення анкети.
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Додано: Суб 29 чер, 2024 11:18
7% на вільних у Кишені для Крафта у Кредо
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Додано: Суб 29 чер, 2024 12:40
Amethyst
8% Правекс онбоард)
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Додано: Суб 29 чер, 2024 21:13
Amethyst написав:
7% на вільних у Кишені для Крафта у Кредо
Вартість обслуговування:
безкоштовно, при виконанні наступних умов:
безготівкові надходження на картку від 100 000 гривень в місяць
або
розрахунки карткою на суму від 50 000 гривень в еквіваленті в місяць
або
розміщення депозиту на суму від 1 000 000 UAH/30 000 USD/30 000 EUR, терміном від 6 місяців
При невиконанні умов вартість обслуговування становить: 1000 гривень в місяць або 10 000 гривень в рік.
щиро дякую
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DmitryZP
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Додано: Нед 30 чер, 2024 12:58
sens написав: DmitryZP написав: sens написав:
Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%
немає такої радості, тож доведеться залишки мобільних заощаджень прибрати з цього чудо банку - тупо стебуться з клієнтів
5% залишається на вільних у Укрексімбанк
,ПУМБ, Львів, Аккорд. Я останній як транзит до 100к на місяць - кожний квартал їм підкидую ок для оновлення анкети.
с Укрексіма є безкоштовний онлайн-вихід?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 13:01
sens написав: DmitryZP написав:
знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять
і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...
Шановний клієнте!
Інформуємо, що *з 01.08.24 процентна ставка за «Мобільними заощадженнями» у гривні становитиме 3% річних.*
а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?
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