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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 13:49

знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять

і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:06

  DmitryZP написав:знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять

і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...

Шановний клієнте!

Інформуємо, що *з 01.08.24 процентна ставка за «Мобільними заощадженнями» у гривні становитиме 3% річних.*

Для зарплатних карток ставка залишається незмінною – 6% річних.

Дізнавайтесь деталі та заробляйте з легкістю: bit.ly/3ioRWed

Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 00:01

Re: Ощадбанк

  sens написав:Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%


немає такої радості, тож доведеться залишки мобільних заощаджень прибрати з цього чудо банку - тупо стебуться з клієнтів
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 06:34

  DmitryZP написав:
  sens написав:Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%


немає такої радості, тож доведеться залишки мобільних заощаджень прибрати з цього чудо банку - тупо стебуться з клієнтів

5% залишається на вільних у Укрексімбанк,ПУМБ, Львів, Аккорд. Я останній як транзит до 100к на місяць - кожний квартал їм підкидую ок для оновлення анкети.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 11:18

Re: Ощадбанк

7% на вільних у Кишені для Крафта у Кредо
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 12:40

Amethyst
8% Правекс онбоард)
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2024 21:13

  Amethyst написав:7% на вільних у Кишені для Крафта у Кредо


Вартість обслуговування:
безкоштовно, при виконанні наступних умов:

безготівкові надходження на картку від 100 000 гривень в місяць
або

розрахунки карткою на суму від 50 000 гривень в еквіваленті в місяць
або

розміщення депозиту на суму від 1 000 000 UAH/30 000 USD/30 000 EUR, терміном від 6 місяців
При невиконанні умов вартість обслуговування становить: 1000 гривень в місяць або 10 000 гривень в рік.


щиро дякую :shock:
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 12:58

  sens написав:
  DmitryZP написав:
  sens написав:Додам що навіть якщо зп в Ощад не отримуєш проте є зп рахунок,то мз всеодно 6%

немає такої радості, тож доведеться залишки мобільних заощаджень прибрати з цього чудо банку - тупо стебуться з клієнтів

5% залишається на вільних у Укрексімбанк,ПУМБ, Львів, Аккорд. Я останній як транзит до 100к на місяць - кожний квартал їм підкидую ок для оновлення анкети.

с Укрексіма є безкоштовний онлайн-вихід?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 13:01

  sens написав:
  DmitryZP написав:знижують ставку за мобільними заощадженнями, була 4% - стає 3%.... і так копійки сплачували, так ні б... ще менше роблять

і гроші без комісії тільки ногами до відділення йти - бо 20к ліміт на місяць це треш, все для клієнтів...

Шановний клієнте!

Інформуємо, що *з 01.08.24 процентна ставка за «Мобільними заощадженнями» у гривні становитиме 3% річних.*


а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?
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