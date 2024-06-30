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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2024 14:45
sens написав: flysoulfly написав:
а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?
Раз в місяць
саме в передостанню
п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 17:48
flysoulfly написав: sens написав: flysoulfly написав:
а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?
Раз в місяць
саме в передостанню
п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?
Де треба дивитися -: якщо в мз , то доступні зняття/поповнення. Якщо в аналітику картки / цього місяця операцій немає
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