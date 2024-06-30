саме в передостанню п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?
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Додано: Нед 30 чер, 2024 14:45
Додано: Нед 30 чер, 2024 17:48
Де треба дивитися -: якщо в мз , то доступні зняття/поповнення. Якщо в аналітику картки / цього місяця операцій немає
Додано: Нед 30 чер, 2024 20:24
виплата процентів з "Мобільних Заощаджень" на картку чомусь була у п'ятницю 21 червня й сумою лише за попередні дні червня. А от де проценти за період 22-30 червня ? - я не розумію. Думав, щось змінилося у процедурі
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