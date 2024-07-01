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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:45

  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Раз в місяць
саме в передостанню п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:48

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Раз в місяць
саме в передостанню п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?

Де треба дивитися -: якщо в мз , то доступні зняття/поповнення. Якщо в аналітику картки / цього місяця операцій немає
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:24

  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Коли була виплата за червень?

Де треба дивитися -: якщо в мз , то доступні зняття/поповнення. Якщо в аналітику картки / цього місяця операцій немає


виплата процентів з "Мобільних Заощаджень" на картку чомусь була у п'ятницю 21 червня й сумою лише за попередні дні червня. А от де проценти за період 22-30 червня ? - я не розумію. Думав, щось змінилося у процедурі
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 07:33

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Раз в місяць
саме в передостанню п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?

В останню робочу пятницю, після которої в цьому місяці є робочий понеділок. За дні, що залишились відсотки нарахують в наступному місяці
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:58

vollena71 , дякую.
Забув про той незвичний нюанс робочого понеділка
flysoulfly
 
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