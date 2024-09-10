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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889>

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 14:45

  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Раз в місяць
саме в передостанню п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 17:48

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Раз в місяць
саме в передостанню п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?

Де треба дивитися -: якщо в мз , то доступні зняття/поповнення. Якщо в аналітику картки / цього місяця операцій немає
sens
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 20:24

  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Коли була виплата за червень?

Де треба дивитися -: якщо в мз , то доступні зняття/поповнення. Якщо в аналітику картки / цього місяця операцій немає


виплата процентів з "Мобільних Заощаджень" на картку чомусь була у п'ятницю 21 червня й сумою лише за попередні дні червня. А от де проценти за період 22-30 червня ? - я не розумію. Думав, щось змінилося у процедурі
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 07:33

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:а коли виплата %% з "Мобільних заощаджень" ?
раз на тиждень?
чи тільки в передостанню п'ятницю місяця ?

Раз в місяць
саме в передостанню п'ятницю місяця?
чи коли?
Коли була виплата за червень?

В останню робочу пятницю, після которої в цьому місяці є робочий понеділок. За дні, що залишились відсотки нарахують в наступному місяці
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:58

vollena71 , дякую.
Забув про той незвичний нюанс робочого понеділка
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 10:58

Re: Ощадбанк

Добрий день! Чи може хтось підказати, що робити? Теща поміняла телефон і не може зареєструватись в додатку Ощад - не може отримати пароль, тому що робот Ощада не реагує на тони клавіатури. Чи є інший спосіб отримати пароль? Вона за кордоном, візит до банку поки не розглядаємо. Дякую!
stasr
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:09

Трохи методологічне питання:
чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:12

Re: Ощадбанк

flysoulfly написав:Трохи методологічне питання: чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ?
Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:26

  vadymbanker написав:
flysoulfly написав:Трохи методологічне питання: чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ?
Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такий субрахунок відокремлюють від основного картрахунку?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:28

Re: Ощадбанк

flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:
flysoulfly написав:Трохи методологічне питання: чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ?
Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такі субрахунки відокремлюють від основного картрахунку?
Щоб дати клієнту право вибору, отримувати дохід за поточним рахунком або ні. Звучить дивно, але це так. Банк не має право без згоди клієнта, нараховувати будь який дохід.
vadymbanker
 
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