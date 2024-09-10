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Обслуговування в українських
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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:33

  vadymbanker написав:
flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такі субрахунки відокремлюють від основного картрахунку?
Щоб дати клієнту право вибору, отримувати дохід за поточним рахунком або ні. Звучить дивно, але це так. Банк не має право без згоди клієнта, нараховувати будь який дохід.
так, звучить дивно ))
flysoulfly
 
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  #<1 ... 86878889
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