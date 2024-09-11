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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 86878889 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 5 2- Погане. Некомпетентне. 24% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 38% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 5% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 10% 2 Всього голосів : 21 Додано: Вів 10 вер, 2024 22:33 vadymbanker написав: flysoulfly написав: vadymbanker написав: це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок. це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок. дякую.

А для чого банки такі субрахунки відокремлюють від основного картрахунку? дякую.А для чого банки такі субрахунки відокремлюють від основного картрахунку? Щоб дати клієнту право вибору, отримувати дохід за поточним рахунком або ні. Звучить дивно, але це так. Банк не має право без згоди клієнта, нараховувати будь який дохід. Щоб дати клієнту право вибору, отримувати дохід за поточним рахунком або ні. Звучить дивно, але це так. Банк не має право без згоди клієнта, нараховувати будь який дохід. так, звучить дивно )) так, звучить дивно )) flysoulfly Повідомлень: 5311 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1697 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 06:53 flysoulfly написав: vadymbanker написав: flysoulfly написав: Трохи методологічне питання: чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ? Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок. Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок. дякую.

А для чого банки такий субрахунок відокремлюють від основного картрахунку? дякую.А для чого банки такий субрахунок відокремлюють від основного картрахунку?

Власникам рахунків з цільовим призначенням на залишок навіть більше відсоток(!). Якщо працюєш неофіційно і тобі на картку скидають неофіційно,то на залишок мобільних заощадженнь виходить всього 3 чи 4 % проти 6% ( цільові) Власникам рахунків з цільовим призначенням на залишок навіть більше відсоток(!). Якщо працюєш неофіційно і тобі на картку скидають неофіційно,то на залишок мобільних заощадженнь виходить всього 3 чи 4 % проти 6% ( цільові) sens

Повідомлень: 17683 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 86878889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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