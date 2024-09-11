flysoulfly написав: vadymbanker написав:
flysoulfly написав:Трохи методологічне питання: чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ?
Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такий субрахунок відокремлюють від основного картрахунку?
Власникам рахунків з цільовим призначенням на залишок навіть більше відсоток(!). Якщо працюєш неофіційно і тобі на картку скидають неофіційно,то на залишок мобільних заощадженнь виходить всього 3 чи 4 % проти 6% ( цільові)