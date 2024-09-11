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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2024 22:33
vadymbanker написав: flysoulfly написав: vadymbanker написав:
це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такі субрахунки відокремлюють від основного картрахунку?
Щоб дати клієнту право вибору, отримувати дохід за поточним рахунком або ні. Звучить дивно, але це так. Банк не має право без згоди клієнта, нараховувати будь який дохід.
так, звучить дивно ))
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Додано: Сер 11 вер, 2024 06:53
flysoulfly написав: vadymbanker написав:
flysoulfly написав:Трохи методологічне питання: чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ?
Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такий субрахунок відокремлюють від основного картрахунку?
Власникам рахунків з цільовим призначенням на залишок навіть більше відсоток(!). Якщо працюєш неофіційно і тобі на картку скидають неофіційно,то на залишок мобільних заощадженнь виходить всього 3 чи 4 % проти 6% ( цільові)
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Додано: Сер 11 вер, 2024 11:28
Investor_K написав:
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:01
Amethyst написав: Investor_K написав:
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