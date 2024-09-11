RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 22:33

  vadymbanker написав:
flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такі субрахунки відокремлюють від основного картрахунку?
Щоб дати клієнту право вибору, отримувати дохід за поточним рахунком або ні. Звучить дивно, але це так. Банк не має право без згоди клієнта, нараховувати будь який дохід.
так, звучить дивно ))
flysoulfly
 
Повідомлень: 5311
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1697 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 06:53

  flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:
flysoulfly написав:Трохи методологічне питання: чи є "Мобільні заощадження" саме депозитом ? Чи це такий специфічний поточний рахунок ?
Ні, це не депозит. Моб. заощадження це суб. рахунок до поточного рахунку(карт. рахунок). Тобто поточний рахунок з властивістю доходу на залишок.
дякую.
А для чого банки такий субрахунок відокремлюють від основного картрахунку?

Власникам рахунків з цільовим призначенням на залишок навіть більше відсоток(!). Якщо працюєш неофіційно і тобі на картку скидають неофіційно,то на залишок мобільних заощадженнь виходить всього 3 чи 4 % проти 6% ( цільові)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17687
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:32

Чим мені подобається ощад -завжди нові купюри у банкоматах
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:28

  Investor_K написав:Чим мені подобається ощад -завжди нові купюри у банкоматах

На Троє постійно м'яті Мішки і старі Сковорідки 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5688
З нами з: 05.05.21
Подякував: 425 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 12:01

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Чим мені подобається ощад -завжди нові купюри у банкоматах

На Троє постійно м'яті Мішки і старі Сковорідки 8)

Всупереч тому що поблизу друкують гроші для населення
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17687
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 86878889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (885)
11.09.2024 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.