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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2024 10:50
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sens
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Додано: Чет 26 вер, 2024 10:10
якщо ощад по кредитці пише "поповніть до 27.09." то він це розуміє як і решта фінансового світу - тобто включно?
чи в нього своє бачення і треба поповнити сьогодні?
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KVV
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Додано: Чет 26 вер, 2024 11:46
KVV написав:якщо ощад по кредитці пише "поповніть до 27.09." то він це розуміє як і решта фінансового світу - тобто включно?
чи в нього своє бачення і треба поповнити сьогодні?
Так все вірно включно. Білінговий день буде 28.09. Повернути треба 27.09 включно.
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vadymbanker
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:49
vadymbanker
дякую за правильну відповідь!
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KVV
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Додано: Сер 09 жов, 2024 21:12
Побачив в youtube ролик про те, що клієнтам цього банку вже надходило повідомлення про необхідність надати форму CRS, про наявність податкового резиденства інших країн і рахнуків в іноземних банках. Комусь справді надходило?
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M-Audio
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Додано: Сер 09 жов, 2024 21:14
M-Audio написав:Побачив в youtube ролик про те, що клієнтам цього банку вже надходило повідомлення про необхідність надати форму CRS, про наявність податкового резиденства інших країн і рахнуків в іноземних банках. Комусь справді надходило?
Це вимога НБУ і Уряду. Різні банки по своєму інформують своїх клієнтів. Це проста форма на одну сторінку.
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vadymbanker
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Додано: Сер 09 жов, 2024 21:22
vadymbanker написав:
Це вимога НБУ і Уряду.
Хм. А Конституція шо каже про це?
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Amethyst
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Додано: Сер 09 жов, 2024 21:25
Amethyst написав: vadymbanker написав:
Це вимога НБУ і Уряду.
Хм. А Конституція шо каже про це?
Це питання до Конституційного Суду.
Вони дадуть розгорнуту відповідь, безкоштовно.
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vadymbanker
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