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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091>

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 10:50

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sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:10

якщо ощад по кредитці пише "поповніть до 27.09." то він це розуміє як і решта фінансового світу - тобто включно?
чи в нього своє бачення і треба поповнити сьогодні?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:46

Re: Ощадбанк

KVV написав:якщо ощад по кредитці пише "поповніть до 27.09." то він це розуміє як і решта фінансового світу - тобто включно?
чи в нього своє бачення і треба поповнити сьогодні?
Так все вірно включно. Білінговий день буде 28.09. Повернути треба 27.09 включно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 12:49

vadymbanker
дякую за правильну відповідь!
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:12

Побачив в youtube ролик про те, що клієнтам цього банку вже надходило повідомлення про необхідність надати форму CRS, про наявність податкового резиденства інших країн і рахнуків в іноземних банках. Комусь справді надходило?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:14

Re: Ощадбанк

M-Audio написав:Побачив в youtube ролик про те, що клієнтам цього банку вже надходило повідомлення про необхідність надати форму CRS, про наявність податкового резиденства інших країн і рахнуків в іноземних банках. Комусь справді надходило?
Це вимога НБУ і Уряду. Різні банки по своєму інформують своїх клієнтів. Це проста форма на одну сторінку.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:22

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Це вимога НБУ і Уряду.
Хм. А Конституція шо каже про це?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:25

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Це вимога НБУ і Уряду.
Хм. А Конституція шо каже про це?
Це питання до Конституційного Суду.
Вони дадуть розгорнуту відповідь, безкоштовно.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:33

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Це вимога НБУ і Уряду.
Хм. А Конституція шо каже про це?
Це питання до Конституційного Суду.
Вони дадуть розгорнуту відповідь, безкоштовно.

В чат-бот банку @)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:02

Re: Ощадбанк

Коллеги, щось я не згадаю, по "моя карта" 20К п2р ліміт без комси, а СЕП без ліміту? Чи є якась комса\ліміти ?
Rack
 
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