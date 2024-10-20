Безлiм, кoмiсiя 0.5% макс ₴500, за переказ.Rack написав:Коллеги, щось я не згадаю, по "моя карта" 20К п2р ліміт без комси, а СЕП без ліміту? Чи є якась комса\ліміти ?
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:16
Re: Ощадбанк
Безлiм, кoмiсiя 0.5% макс ₴500, за переказ.
Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23
Сеп
Дякую. А по выходным у них сеп ходит, или уже с пн. только?
Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23
Re: Ощадбанк
24/7 працює
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