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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:16

Re: Ощадбанк

Rack написав:Коллеги, щось я не згадаю, по "моя карта" 20К п2р ліміт без комси, а СЕП без ліміту? Чи є якась комса\ліміти ?
Безлiм, кoмiсiя 0.5% макс ₴500, за переказ.
vadymbanker
 
Повідомлень: 950
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23

Сеп

Дякую. А по выходным у них сеп ходит, или уже с пн. только?
Rack
 
Повідомлень: 675
З нами з: 29.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23

Re: Ощадбанк

Rack написав:Дякую. А по выходным у них сеп ходит, или уже с пн. только?
24/7 працює
vadymbanker
 
Повідомлень: 950
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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  #<1 ... 88899091
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