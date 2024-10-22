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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192>

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:16

Re: Ощадбанк

Rack написав:Коллеги, щось я не згадаю, по "моя карта" 20К п2р ліміт без комси, а СЕП без ліміту? Чи є якась комса\ліміти ?
Безлiм, кoмiсiя 0.5% макс ₴500, за переказ.
vadymbanker
 
Повідомлень: 951
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23

Сеп

Дякую. А по выходным у них сеп ходит, или уже с пн. только?
Rack
 
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Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23

Re: Ощадбанк

Rack написав:Дякую. А по выходным у них сеп ходит, или уже с пн. только?
24/7 працює
vadymbanker
 
Повідомлень: 951
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:38

як в застосунку ощаду сформувати довідку що картка належить мені?
саме картка, а не рахунок. або все разом.
KVV
 
Повідомлень: 1347
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:39

Re: Ощадбанк

KVV написав:як в застосунку ощаду сформувати довідку що картка належить мені?
саме картка, а не рахунок. або все разом.
Ні як, тільки виписка по рахунку.
vadymbanker
 
Повідомлень: 951
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Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:41

  vadymbanker написав:
KVV написав:як в застосунку ощаду сформувати довідку що картка належить мені?
саме картка, а не рахунок. або все разом.
Ні як, тільки виписка по рахунку.

і в Виписці будуть вказані і рахунок і всі картки до нього
Amethyst
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Повідомлень: 5829
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:51

  Amethyst написав:і в Виписці будуть вказані і рахунок і всі картки до нього

у виписці по картці немає номеру картки
KVV
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 29.11.18
Подякував: 65 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:53

  KVV написав:
  Amethyst написав:і в Виписці будуть вказані і рахунок і всі картки до нього

у виписці по картці немає номеру картки

по рахунку
ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 22 жов, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:54

Amethyst як це зробити? не знаходжу по рахунку
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:57

  KVV написав:Amethyst як це зробити? не знаходжу по рахунку

Ото поліз в аплікуху, таки подивився...
зверху відписав :roll:
Років 5 тому я виписки в веб-ІБ робив і зараз... нічого не змінилося і в аплікуХі
Amethyst
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