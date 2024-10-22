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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 жов, 2024 17:16
Rack написав:Коллеги, щось я не згадаю, по "моя карта" 20К п2р ліміт без комси, а СЕП без ліміту? Чи є якась комса\ліміти ?
Безлiм, кoмiсiя 0.5% макс ₴500, за переказ.
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vadymbanker
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Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23
Дякую. А по выходным у них сеп ходит, или уже с пн. только?
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Rack
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Додано: Нед 20 жов, 2024 12:23
Rack написав:Дякую. А по выходным у них сеп ходит, или уже с пн. только?
24/7 працює
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vadymbanker
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:38
як в застосунку ощаду сформувати довідку що картка належить мені?
саме картка, а не рахунок. або все разом.
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KVV
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:39
KVV написав:як в застосунку ощаду сформувати довідку що картка належить мені?
саме картка, а не рахунок. або все разом.
Ні як, тільки виписка по рахунку.
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vadymbanker
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:41
vadymbanker написав:
KVV написав:як в застосунку ощаду сформувати довідку що картка належить мені?
саме картка, а не рахунок. або все разом.
Ні як, тільки виписка по рахунку.
і в Виписці будуть вказані і рахунок і всі картки до нього
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Amethyst
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:51
Amethyst написав:
і в Виписці будуть вказані і рахунок і всі картки до нього
у виписці по картці немає номеру картки
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KVV
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:53
KVV написав: Amethyst написав:
і в Виписці будуть вказані і рахунок і всі картки до нього
у виписці по картці немає номеру картки
по рахунку
ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 22 жов, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:54
Amethyst як це зробити? не знаходжу по рахунку
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KVV
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Додано: Вів 22 жов, 2024 10:57
KVV написав:Amethyst
як це зробити? не знаходжу по рахунку
Ото поліз в аплікуху, таки подивився...
зверху відписав
Років 5 тому я виписки в веб-ІБ робив і зараз... нічого не змінилося і в аплікуХі
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Amethyst
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