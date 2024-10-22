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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59

  Amethyst написав:ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально

таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:17

  KVV написав:
  Amethyst написав:ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально

таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.

Нормально-нормально :)
А хто запитує, якщо не секрет?
Amethyst
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Повідомлень: 5829
З нами з: 05.05.21
Подякував: 443 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
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  #<1 ... 89909192
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