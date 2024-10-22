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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59
Amethyst написав:
ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально
таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.
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Додано: Вів 22 жов, 2024 11:17
KVV написав: Amethyst написав:
ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально
таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.
Нормально-нормально
А хто запитує, якщо не секрет?
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Amethyst
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