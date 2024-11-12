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Обслуговування в українських
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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59

  Amethyst написав:ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально

таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:17

  KVV написав:
  Amethyst написав:ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально

таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.

Нормально-нормально :)
А хто запитує, якщо не секрет?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:04

А заст-к ощАду працює?
В мне не дає зайти, пише щось про неробочий функ-ал..
Amethyst
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Повідомлень: 5874
З нами з: 05.05.21
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1155 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:09

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:А заст-к ощАду працює?
В мне не дає зайти, пише щось про неробочий функ-ал..
У мене працює
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:42

З пенсійної картки ("мій рахунок" :oops: мабуть :oops: не знаю)
кинути p2p на картку іншого клієнта Ощада тут фіксовано за 3 грн. ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 13 лис, 2024 01:54, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:51

Re: Ощадбанк

flysoulfly написав:З пенсійної картки ("мій рахунок" :oops: мабуть :oops: не знаю)
кинути p2p на картку іншого клієнта Ощада тут фіксовано за 3 грн. ?
Вірно
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:54

vadymbanker
дякую!

А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 13 лис, 2024 01:55, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:55

Re: Ощадбанк

flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:
flysoulfly написав:З пенсійної картки ("мій рахунок" :oops: мабуть :oops: не знаю)
кинути p2p на картку іншого клієнта Ощада тут фіксовано за 3 грн. ?
Вірно
дякую!

А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
vadymbanker
 
Повідомлень: 962
З нами з: 05.06.16
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:57

  vadymbanker написав:
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
дякую!


8) чи, може, після нецільового поповнення тоді звичайна видача готівки буде з комісією ?


бо підозріло: :D вхід на Пенсійну +"обнал" = без комісії
flysoulfly
 
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  #<1 ... 89909192
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