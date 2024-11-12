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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2024 10:59
Amethyst написав:
ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально
таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.
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KVV
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Додано: Вів 22 жов, 2024 11:17
KVV написав: Amethyst написав:
ну там дві середні тетради номера картки забиті зірочками, але це нормально
таке я знайшов.
але це не нормально.
спробую так і надати.
Нормально-нормально
А хто запитує, якщо не секрет?
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Amethyst
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Додано: Чет 07 лис, 2024 14:04
А заст-к ощАду працює?
В мне не дає зайти, пише щось про неробочий функ-ал..
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Amethyst
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Додано: Чет 07 лис, 2024 14:09
Amethyst написав:А заст-к ощАду працює?
В мне не дає зайти, пише щось про неробочий функ-ал..
У мене працює
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vadymbanker
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Додано: Сер 13 лис, 2024 01:42
З пенсійної картки ("мій рахунок"
мабуть
не знаю)
кинути p2p
на картку іншого клієнта Ощада тут фіксовано за 3 грн. ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 13 лис, 2024 01:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 01:51
flysoulfly написав:
З пенсійної картки ("мій рахунок"
мабуть
не знаю)
кинути p2p
на картку іншого клієнта Ощада тут фіксовано за 3 грн. ?
Вірно
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vadymbanker
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Додано: Сер 13 лис, 2024 01:54
vadymbanker
дякую!
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 13 лис, 2024 01:55, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 лис, 2024 01:55
flysoulfly написав: vadymbanker написав: flysoulfly написав:
З пенсійної картки ("мій рахунок"
мабуть
не знаю)
кинути p2p
на картку іншого клієнта Ощада тут фіксовано за 3 грн. ?
Вірно
дякую!
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
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vadymbanker
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Додано: Сер 13 лис, 2024 01:57
vadymbanker написав:
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
дякую!
чи, може, після нецільового поповнення тоді звичайна видача готівки буде з комісією ?
бо підозріло:
вхід на Пенсійну +"обнал" = без комісії
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flysoulfly
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