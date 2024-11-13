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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 21:06

Re: Ощадбанк

flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
дякую!


8) чи, може, після нецільового поповнення тоді звичайна видача готівки буде з комісією ?


бо підозріло: :D вхід на Пенсійну +"обнал" = без комісії
Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 21:09

Re: Ощадбанк

KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!

В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!

В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.
vadymbanker
 
Повідомлень: 964
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:30

  vadymbanker написав:
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!

В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.

Вчора десь з обіду і до 17-00 хісторі теж не було (
Amethyst
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  #<1 ... 90919293
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