|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2024 21:06
flysoulfly написав: vadymbanker написав:
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
дякую!
чи, може, після нецільового поповнення тоді звичайна видача готівки буде з комісією ?
бо підозріло:
вхід на Пенсійну +"обнал" = без комісії
Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лис, 2024 21:09
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!
В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!
В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 13 лис, 2024 22:30
vadymbanker написав:
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!
В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.
Вчора десь з обіду і до 17-00 хісторі теж не було (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5875
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 1155 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|