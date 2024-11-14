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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2024 21:06
flysoulfly написав: vadymbanker написав:
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
дякую!
чи, може, після нецільового поповнення тоді звичайна видача готівки буде з комісією ?
бо підозріло:
вхід на Пенсійну +"обнал" = без комісії
Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 21:09
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!
В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!
В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 22:30
vadymbanker написав:
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!
В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.
Вчора десь з обіду і до 17-00 хісторі теж не було (
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Додано: Чет 14 лис, 2024 12:35
vadymbanker написав:
Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.
хочете сказати що отой єдиний ліміт в 20к на п2п/банкомат і 2 рази/міс. у касі зараз не діє?
можна щодня знімати в касі по 100к і нашару?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 14:02
KVV написав: vadymbanker написав:
Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.
хочете сказати що отой єдиний ліміт в 20к на п2п/банкомат і 2 рази/міс. у касі зараз не діє?
можна щодня знімати в касі по 100к і нашару?
20k єдиний ліміт діє. 2 раза на місяць в касі не діє, зараз скільки завгодно можна знімати в касі по 100к в день, у звʼязку в воєнним положенням. В тарифах це вказано.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 14:08
vadymbanker написав:
у звʼязку в воєнним положенням
А на СЕП коміс так і залишився = 0.5%?
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Додано: Чет 14 лис, 2024 14:12
Amethyst написав: vadymbanker написав:
у звʼязку в воєнним положенням
А на СЕП коміс так і залишився = 0.5%?
Так, але без обмеження по сумі та кількості раз, максимум комісія ₴500.
В приваті є ліміт 1 млн за платіж, в сенсі 5 млн в місяць сумарно та 500к в день. В Ощаді ліміту нема. Переводив один раз дуже велику суму, всього за ₴500.
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Додано: Чет 14 лис, 2024 18:17
vadymbanker написав:
у звʼязку в воєнним положенням. В тарифах це вказано.
справді!
дочитався - примітка 8 в тарифах.
бімба!
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