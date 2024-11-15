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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 21:06

Re: Ощадбанк

flysoulfly написав:
  vadymbanker написав:
А зарахування на Пенсійну (нецільовими) - без комісії ?
По будь-яким рахункам в Ощаді вхідні платежі будь які, - безкоштовні.
дякую!


8) чи, може, після нецільового поповнення тоді звичайна видача готівки буде з комісією ?


бо підозріло: :D вхід на Пенсійну +"обнал" = без комісії
Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 21:09

Re: Ощадбанк

KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!

В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!

В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:30

  vadymbanker написав:
KVV написав:Ту саму тетерю та й на вечерю!

В застосунку історія не доступна - "Перепрошуємо, історія наразі не доступна"
Буває, треба зачекати.

Вчора десь з обіду і до 17-00 хісторі теж не було (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 12:35

  vadymbanker написав:Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.

хочете сказати що отой єдиний ліміт в 20к на п2п/банкомат і 2 рази/міс. у касі зараз не діє?
можна щодня знімати в касі по 100к і нашару?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 14:02

Re: Ощадбанк

KVV написав:
  vadymbanker написав:Буде без комісії, 100%. Ощад найкращий.

хочете сказати що отой єдиний ліміт в 20к на п2п/банкомат і 2 рази/міс. у касі зараз не діє?
можна щодня знімати в касі по 100к і нашару?
20k єдиний ліміт діє. 2 раза на місяць в касі не діє, зараз скільки завгодно можна знімати в касі по 100к в день, у звʼязку в воєнним положенням. В тарифах це вказано.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 14:08

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:у звʼязку в воєнним положенням

А на СЕП коміс так і залишився = 0.5%?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 14:12

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:
  vadymbanker написав:у звʼязку в воєнним положенням

А на СЕП коміс так і залишився = 0.5%?
Так, але без обмеження по сумі та кількості раз, максимум комісія ₴500.
В приваті є ліміт 1 млн за платіж, в сенсі 5 млн в місяць сумарно та 500к в день. В Ощаді ліміту нема. Переводив один раз дуже велику суму, всього за ₴500.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 18:17

  vadymbanker написав: у звʼязку в воєнним положенням. В тарифах це вказано.

справді!
дочитався - примітка 8 в тарифах.
бімба!
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 11:34

Всеодно ошАд своє взяв :evil:

Зняв у касі 90к, а потім ще в банкоматі 10к. Так от ці 10к порахували як понад єдиний ліміт з комісом 100грн.
KVV
 
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