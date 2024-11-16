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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:49
СТАНДАРТНИЙ (STND_UAH_8 ДОВГОСТРОКОВИЙ) UAH
Це ж ТП Моя Картка?
А то вже заплутався. Колись була МС з написом "моя картка" до 2022, потім перевипустили на МС просто червону без напису. ТП ж не змінився? Зараз закінчився строк дії вже і цієї картки. Перевипуск в такому випадку ще безкоштовний? Чи можна на віртуалку/діджиталку? Чи тільки пластик? І яка процедура перевипуску? Відділення чи можна в додатку?
Дякую.
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alibob
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Додано: Суб 16 лис, 2024 15:56
alibob написав:СТАНДАРТНИЙ (STND_UAH_8 ДОВГОСТРОКОВИЙ) UAH
Це ж ТП Моя Картка?
А то вже заплутався. Колись була МС з написом "моя картка" до 2022, потім перевипустили на МС просто червону без напису. ТП ж не змінився? Зараз закінчився строк дії вже і цієї картки. Перевипуск в такому випадку ще безкоштовний? Чи можна на віртуалку/діджиталку? Чи тільки пластик? І яка процедура перевипуску? Відділення чи можна в додатку?
Дякую.
Дивно. Дізнайтесь в тг бот, який у вас ТП. В розділі Тарифи, коли знайде бот вашу карту. Відпішитесь.
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vadymbanker
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:01
Пишуть, що ТП Мій комфорт. Хоча точно пам'ятаю, що відкривав Моя картка. Пишуть, що змінили навесні 2022. Дивно, на зараз в тарифах є і Моя картка і Мій комфорт. Для чого змінювали і чому не повідомили консультант не знає.
Перевипустили по терміну дії пише тільки про пластик. Ніяких віртуалок/діджиталок не передбачено.
Тільки відділення, тільки хардкор.
Картка була типу для безкоштовного входу в веб інет-банкінг (смс були безкоштовні). Давно в веб не входив, все в додатку. Не знаю як буде зараз (раніше приходили смс, а тепер не знаю), треба буде спробувати.
P.S.
В веб-версію кабінету зайшов, смс з кодом прийшло як і раніше.
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alibob
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:17
alibob, раніше в ТП "Мій комфорт" випускалась платіжна картка "Моя картка". Цей тариф уже застарілий, тому краще його закрити й змінити на ТП "Моя картка" й випустити до нього картку "Моя картка". Якщо рахунок не важливий, то в Ощад відкрийте цифрову "Моя картка", а цей рахунок при нагоді закриєте у відділенні банку.
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Howl
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Додано: Суб 16 лис, 2024 19:25
Howl написав:alibob, раніше в ТП "Мій комфорт" випускалась платіжна картка "Моя картка". Цей тариф уже застарілий, тому краще його закрити й змінити на ТП "Моя картка" й випустити до нього картку "Моя картка". Якщо рахунок не важливий, то в Ощад відкрийте цифрову "Моя картка", а цей рахунок при нагоді закриєте у відділенні банку.
Повністю згоден.
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vadymbanker
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Додано: Суб 16 лис, 2024 21:13
vadymbanker написав:
Тоді ви вже до цього знімали в банкоматі або переказували p2p. Касові зняття завжди паралельно та окремо.
Та єдиний ліміт тільки діє в ТП Моя Картка, в ЗП пакеті або пенсійному інші умови.
це мова якраз про Моя Картка.
після сплати комісії 100грн нарешті дойшло
- каса 100к/день
- п2п/банкомат 20к/міс.
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KVV
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Додано: Суб 16 лис, 2024 21:14
KVV написав: vadymbanker написав:
Тоді ви вже до цього знімали в банкоматі або переказували p2p. Касові зняття завжди паралельно та окремо.
Та єдиний ліміт тільки діє в ТП Моя Картка, в ЗП пакеті або пенсійному інші умови.
це мова якраз про Моя Картка.
після сплати комісії 100грн нарешті дойшло
- каса 100к/день
- п2п/банкомат 20к/міс.
Yes!
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vadymbanker
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