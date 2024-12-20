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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 15:49

Re: Ощадбанк

СТАНДАРТНИЙ (STND_UAH_8 ДОВГОСТРОКОВИЙ) UAH
Це ж ТП Моя Картка?
А то вже заплутався. Колись була МС з написом "моя картка" до 2022, потім перевипустили на МС просто червону без напису. ТП ж не змінився? Зараз закінчився строк дії вже і цієї картки. Перевипуск в такому випадку ще безкоштовний? Чи можна на віртуалку/діджиталку? Чи тільки пластик? І яка процедура перевипуску? Відділення чи можна в додатку?
Дякую.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 15:56

Re: Ощадбанк

alibob написав:СТАНДАРТНИЙ (STND_UAH_8 ДОВГОСТРОКОВИЙ) UAH
Це ж ТП Моя Картка?
А то вже заплутався. Колись була МС з написом "моя картка" до 2022, потім перевипустили на МС просто червону без напису. ТП ж не змінився? Зараз закінчився строк дії вже і цієї картки. Перевипуск в такому випадку ще безкоштовний? Чи можна на віртуалку/діджиталку? Чи тільки пластик? І яка процедура перевипуску? Відділення чи можна в додатку?
Дякую.
Дивно. Дізнайтесь в тг бот, який у вас ТП. В розділі Тарифи, коли знайде бот вашу карту. Відпішитесь.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:01

Пишуть, що ТП Мій комфорт. Хоча точно пам'ятаю, що відкривав Моя картка. Пишуть, що змінили навесні 2022. Дивно, на зараз в тарифах є і Моя картка і Мій комфорт. Для чого змінювали і чому не повідомили консультант не знає.
Перевипустили по терміну дії пише тільки про пластик. Ніяких віртуалок/діджиталок не передбачено.
Тільки відділення, тільки хардкор.
Картка була типу для безкоштовного входу в веб інет-банкінг (смс були безкоштовні). Давно в веб не входив, все в додатку. Не знаю як буде зараз (раніше приходили смс, а тепер не знаю), треба буде спробувати.

P.S.
В веб-версію кабінету зайшов, смс з кодом прийшло як і раніше.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:17

Re: Ощадбанк

alibob, раніше в ТП "Мій комфорт" випускалась платіжна картка "Моя картка". Цей тариф уже застарілий, тому краще його закрити й змінити на ТП "Моя картка" й випустити до нього картку "Моя картка". Якщо рахунок не важливий, то в Ощад відкрийте цифрову "Моя картка", а цей рахунок при нагоді закриєте у відділенні банку.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 19:25

Re: Ощадбанк

Howl написав:alibob, раніше в ТП "Мій комфорт" випускалась платіжна картка "Моя картка". Цей тариф уже застарілий, тому краще його закрити й змінити на ТП "Моя картка" й випустити до нього картку "Моя картка". Якщо рахунок не важливий, то в Ощад відкрийте цифрову "Моя картка", а цей рахунок при нагоді закриєте у відділенні банку.
Повністю згоден.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:13

  vadymbanker написав:Тоді ви вже до цього знімали в банкоматі або переказували p2p. Касові зняття завжди паралельно та окремо.
Та єдиний ліміт тільки діє в ТП Моя Картка, в ЗП пакеті або пенсійному інші умови.

це мова якраз про Моя Картка.

після сплати комісії 100грн нарешті дойшло :mrgreen:
- каса 100к/день
- п2п/банкомат 20к/міс.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2024 21:14

Re: Ощадбанк

KVV написав:
  vadymbanker написав:Тоді ви вже до цього знімали в банкоматі або переказували p2p. Касові зняття завжди паралельно та окремо.
Та єдиний ліміт тільки діє в ТП Моя Картка, в ЗП пакеті або пенсійному інші умови.

це мова якраз про Моя Картка.

після сплати комісії 100грн нарешті дойшло :mrgreen:
- каса 100к/день
- п2п/банкомат 20к/міс.
Yes!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2024 01:18

  Howl написав:alibob, раніше в ТП "Мій комфорт" випускалась платіжна картка "Моя картка". Цей тариф уже застарілий, тому краще його закрити й змінити на ТП "Моя картка" й випустити до нього картку "Моя картка". Якщо рахунок не важливий, то в Ощад відкрийте цифрову "Моя картка", а цей рахунок при нагоді закриєте у відділенні банку.


Дякую
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:11

Что так Ощадбанк зарплатные карты любит? И мобільні заощадження под 6%, а не 3, и переводы внутри банка без комиссии в отличие от других карт (по крайней мере, большинства). Обдирает работодателей за это?
candidat
 
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  candidat написав:
переводы внутри банка без комиссии в отличие от других карт (по крайней мере, большинства)
айн момент! :shock: шо - с комиссией будет пополнение с ощадовской социалки внутрибанковским переводом и на вот такую? -
  Howl написав: відкрийте цифрову "Моя картка"
flysoulfly
 
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