|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:41
flysoulfly написав:
с комиссией будет пополнение с ощадовской социалки внутрибанковским переводом и на вот такую? -
Howl написав:
відкрийте цифрову "Моя картка"
с комиссией
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1740
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор