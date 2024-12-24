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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:41
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 24 гру, 2024 07:33
Напомните плиз, для получения 1к нужно открыть еПідтримку или Нацкешбек? Дяую, а то туплю что то.
Додано: Вів 24 гру, 2024 13:29
вроде, отделения Ощада уже забиты пенсионерами с кнопочными телефонами,
им эту 1к оформляют
и пластик сразу на руки
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