RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:41

Re: Ощадбанк

flysoulfly написав:с комиссией будет пополнение с ощадовской социалки внутрибанковским переводом и на вот такую? -
  Howl написав: відкрийте цифрову "Моя картка"
с комиссией
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1708
З нами з: 30.08.09
Подякував: 219 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 07:33

Напомните плиз, для получения 1к нужно открыть еПідтримку или Нацкешбек? Дяую, а то туплю что то.
Feh14
 
Повідомлень: 147
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 08:32

2 Feh14
Нацкешбек
Eugen79
 
Повідомлень: 207
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 13:29

вроде, отделения Ощада уже забиты пенсионерами с кнопочными телефонами,
им эту 1к оформляют
и пластик сразу на руки
flysoulfly
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:45

flysoulfly
Так і є. Київ.
На щастя потрапив якось без черги до «персмена» (звичайно що не мого) яка була вільна якраз. Ну ми вже 30+ хвилин просто міняємо дані (зміна паспорта) 😅
Завершити поки не вийшло, якісь «дозволи/погодженя» зверху, бо я ж «привʼязаний» до Чернігського РУ.
А заходив, щоб відкриту фізичну доларову.
Поки що ні, треба ще один візит. Далі мабуть треба буде замовити долари. :mrgreen:
Люблю державні банки (хотя стоп, в Сенсі все добре)
Hotab
 
Повідомлень: 14087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:06

  Hotab написав: в Сенсі все добре)
все добре, крім того, що у відділеннях з хитро :evil:опими працівниками бакс клієнтам тільки білий\мотлох
flysoulfly
 
Повідомлень: 5750
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1823 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:42

  flysoulfly написав:
  Hotab написав: в Сенсі все добре)
все добре, крім того, що у відділеннях з хитро :evil:опими працівниками бакс клієнтам тільки білий\мотлох

Жодного разу на Борщагівській (між НАУ і сплртивнлджинсовими маназинами) не запропонували білий. Звичайно що перед замовлення через аплікуху.
Hotab
 
Повідомлень: 14087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:57

Re: Ощадбанк

скільки часу може йти переказ грошей з Ощаду на Iban привата ?
... пішла друга доба а грошей все нема :)
yama
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9095 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:18

Re: Ощадбанк

yama, а в якому стані ця операція в Ощаді? Випадково вихідні реквізити коректні?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6179
З нами з: 08.03.18
Подякував: 563 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 92939495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1396)
17.01.2025 18:28
Ринок ОВДП (7320)
17.01.2025 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.