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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:41
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 24 гру, 2024 07:33
Напомните плиз, для получения 1к нужно открыть еПідтримку или Нацкешбек? Дяую, а то туплю что то.
Додано: Вів 24 гру, 2024 13:29
вроде, отделения Ощада уже забиты пенсионерами с кнопочными телефонами,
им эту 1к оформляют
и пластик сразу на руки
Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:45
flysoulfly
Так і є. Київ.
На щастя потрапив якось без черги до «персмена» (звичайно що не мого) яка була вільна якраз. Ну ми вже 30+ хвилин просто міняємо дані (зміна паспорта) 😅
Завершити поки не вийшло, якісь «дозволи/погодженя» зверху, бо я ж «привʼязаний» до Чернігського РУ.
А заходив, щоб відкриту фізичну доларову.
Поки що ні, треба ще один візит. Далі мабуть треба буде замовити долари.
Люблю державні банки (хотя стоп, в Сенсі все добре)
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:06
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:42
Додано: П'ят 17 січ, 2025 18:57
Re: Ощадбанк
скільки часу може йти переказ грошей з Ощаду на Iban привата ?
... пішла друга доба а грошей все нема
Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:18
Re: Ощадбанк
yama, а в якому стані ця операція в Ощаді? Випадково вихідні реквізити коректні?
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