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Обслуговування в українських
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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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Ощадбанк 2.5 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
5
2- Погане. Некомпетентне.
24%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:46

Re: Ощадбанк

yama, в історії операцій за карткою дивиться стан цієї операції (виконано чи в обробці). Просто дуже багато часу немає коштів, скоріше за все, є помилка в реквізитах одержувача.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:52

  Howl написав:yama, в історії операцій за карткою дивиться стан цієї операції (виконано чи в обробці). Просто дуже багато часу немає коштів, скоріше за все, є помилка в реквізитах одержувача.


Мав аналогічний досвід: перекидував на Ощад через ІБАН гроші з рахунку в іншому банку. Через кілька днів - почав розбиратися, чому не дійшли; у банку порадили перевірити реквізити. Виявилося, що замість власного ІПН - зазначив ЄДРПОУ Ощаду, ТОМУ кошти і "зависли" і були повернуті банком назад. Після виправлення реквізитів - зараховувалися протягом дня.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:38

https://t.me/operden/9351

👛 На Львівщині банкстери в одному з відділень Ощаду вкрали у клієнтів більше 5 млн грн з рахунків. Вони у 2023-24 роках отримували несанкціонований доступ до рахунків людей з окупованих територій та знімали з них кошти у своєму ж відділенні через термінали самообслуговування. Так обікрали 50 людей. І тепер цим «офісникам» до 6 років тюрми.
greenozon
 
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