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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:46
Re: Ощадбанк
yama, в історії операцій за карткою дивиться стан цієї операції (виконано чи в обробці). Просто дуже багато часу немає коштів, скоріше за все, є помилка в реквізитах одержувача.
Додано: Суб 18 січ, 2025 10:52
Мав аналогічний досвід: перекидував на Ощад через ІБАН гроші з рахунку в іншому банку. Через кілька днів - почав розбиратися, чому не дійшли; у банку порадили перевірити реквізити. Виявилося, що замість власного ІПН - зазначив ЄДРПОУ Ощаду, ТОМУ кошти і "зависли" і були повернуті банком назад. Після виправлення реквізитів - зараховувалися протягом дня.
Додано: Вів 21 січ, 2025 22:38
👛 На Львівщині банкстери в одному з відділень Ощаду вкрали у клієнтів більше 5 млн грн з рахунків. Вони у 2023-24 роках отримували несанкціонований доступ до рахунків людей з окупованих територій та знімали з них кошти у своєму ж відділенні через термінали самообслуговування. Так обікрали 50 людей. І тепер цим «офісникам» до 6 років тюрми.
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