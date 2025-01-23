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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
41%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:46

Re: Ощадбанк

yama, в історії операцій за карткою дивиться стан цієї операції (виконано чи в обробці). Просто дуже багато часу немає коштів, скоріше за все, є помилка в реквізитах одержувача.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 10:52

  Howl написав:yama, в історії операцій за карткою дивиться стан цієї операції (виконано чи в обробці). Просто дуже багато часу немає коштів, скоріше за все, є помилка в реквізитах одержувача.


Мав аналогічний досвід: перекидував на Ощад через ІБАН гроші з рахунку в іншому банку. Через кілька днів - почав розбиратися, чому не дійшли; у банку порадили перевірити реквізити. Виявилося, що замість власного ІПН - зазначив ЄДРПОУ Ощаду, ТОМУ кошти і "зависли" і були повернуті банком назад. Після виправлення реквізитів - зараховувалися протягом дня.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 22:38

https://t.me/operden/9351

👛 На Львівщині банкстери в одному з відділень Ощаду вкрали у клієнтів більше 5 млн грн з рахунків. Вони у 2023-24 роках отримували несанкціонований доступ до рахунків людей з окупованих територій та знімали з них кошти у своєму ж відділенні через термінали самообслуговування. Так обікрали 50 людей. І тепер цим «офісникам» до 6 років тюрми.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 11:59

Re: Ощадбанк

greenozon написав:https://t.me/operden/9351

На Львівщині банкстери в одному з відділень Ощаду вкрали у клієнтів більше 5 млн грн з рахунків. Вони у 2023-24 роках отримували несанкціонований доступ до рахунків людей з окупованих територій та знімали з них кошти у своєму ж відділенні через термінали самообслуговування. Так обікрали 50 людей. І тепер цим «офісникам» до 6 років тюрми.
Просто суки
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 14:50

Re: Ощадбанк

Уже и "Ощад" пытается навязать клиентам доп "сервис", предлагая загрузить в телефон мобильную он-лайн версию (которая мне - НЕ нужна: и так чтобы загрузить что-то действительно важное для меня - приходится сначала "почистить" память телефона)! Звонят, мол, Вы еще НЕ загрузили ее (и видят же?!), а существующую версию - скоро отменим. Вроде, они - единственные, кто настаивает на установке мобильной версии! А если у меня - "кнопочный телефон", тогда как пользоваться он-лайн сервисом банка?

То, что оплачиваю несколько коммуналок еще со времен первого ковид-карантина (для чего перед оплатой - открываю предыдущие платежки на компьютере копируя из них нужные данные) - никого НЕ интересует, загружай и все!

Мало того, что с началом войны - стали списывать комиссии за неактивные счета, игноря логику, что из-за войны - границы "на замке", а клиент - может служить и НЕ иметь доступа/НЕ узнать о таком "сервисе", пытаются (с НБУ) контролировать "каждый чих" клиента, прикрываясь борьбой с "дропами" и требованиями закона и западного ФинМона, так теперь еще и навязывают сервис "Мобильный "Ощад" (как он там называется), и ФСЕ это (как говорил/писал Михаил Жванецкий) - во благо населения!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 04:23

  greenozon написав:https://t.me/operden/9351

👛 На Львівщині банкстери в одному з відділень Ощаду вкрали у клієнтів більше 5 млн грн з рахунків. Вони у 2023-24 роках отримували несанкціонований доступ до рахунків людей з окупованих територій та знімали з них кошти у своєму ж відділенні через термінали самообслуговування. Так обікрали 50 людей. І тепер цим «офісникам» до 6 років тюрми.

Малувато буде...
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