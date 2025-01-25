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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:46
Re: Ощадбанк
yama, в історії операцій за карткою дивиться стан цієї операції (виконано чи в обробці). Просто дуже багато часу немає коштів, скоріше за все, є помилка в реквізитах одержувача.
Додано: Суб 18 січ, 2025 10:52
Мав аналогічний досвід: перекидував на Ощад через ІБАН гроші з рахунку в іншому банку. Через кілька днів - почав розбиратися, чому не дійшли; у банку порадили перевірити реквізити. Виявилося, що замість власного ІПН - зазначив ЄДРПОУ Ощаду, ТОМУ кошти і "зависли" і були повернуті банком назад. Після виправлення реквізитів - зараховувалися протягом дня.
Додано: Вів 21 січ, 2025 22:38
👛 На Львівщині банкстери в одному з відділень Ощаду вкрали у клієнтів більше 5 млн грн з рахунків. Вони у 2023-24 роках отримували несанкціонований доступ до рахунків людей з окупованих територій та знімали з них кошти у своєму ж відділенні через термінали самообслуговування. Так обікрали 50 людей. І тепер цим «офісникам» до 6 років тюрми.
Додано: Чет 23 січ, 2025 11:59
Re: Ощадбанк
Просто суки
Додано: Чет 23 січ, 2025 14:50
Re: Ощадбанк
Уже и "Ощад" пытается навязать клиентам доп "сервис", предлагая загрузить в телефон мобильную он-лайн версию (которая мне - НЕ нужна: и так чтобы загрузить что-то действительно важное для меня - приходится сначала "почистить" память телефона)! Звонят, мол, Вы еще НЕ загрузили ее (и видят же?!), а существующую версию - скоро отменим. Вроде, они - единственные, кто настаивает на установке мобильной версии! А если у меня - "кнопочный телефон", тогда как пользоваться он-лайн сервисом банка?
То, что оплачиваю несколько коммуналок еще со времен первого ковид-карантина (для чего перед оплатой - открываю предыдущие платежки на компьютере копируя из них нужные данные) - никого НЕ интересует, загружай и все!
Мало того, что с началом войны - стали списывать комиссии за неактивные счета, игноря логику, что из-за войны - границы "на замке", а клиент - может служить и НЕ иметь доступа/НЕ узнать о таком "сервисе", пытаются (с НБУ) контролировать "каждый чих" клиента, прикрываясь борьбой с "дропами" и требованиями закона и западного ФинМона, так теперь еще и навязывают сервис "Мобильный "Ощад" (как он там называется), и ФСЕ это (как говорил/писал Михаил Жванецкий) - во благо населения!
Додано: П'ят 24 січ, 2025 04:23
Малувато буде...
Додано: Суб 25 січ, 2025 19:59
буде ст.75 і 3 роки умовно - адвокат теж їсти повинен
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