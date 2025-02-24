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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2025 11:13
А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?
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Alpha1251
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Додано: Нед 23 лют, 2025 07:32
Alpha1251 написав:
А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?
Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
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sens
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Додано: Нед 23 лют, 2025 10:27
sens написав: Alpha1251 написав:
А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?
Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
В веб версії ощад24
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vadymbanker
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Додано: Пон 24 лют, 2025 07:58
vadymbanker написав: sens написав: Alpha1251 написав:
А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?
Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
В веб версії ощад24
В картках немає сліду,або куди треба залізти.
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sens
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Додано: Пон 24 лют, 2025 11:49
sens написав: vadymbanker написав:
sens написав:[quote="5828202:Alpha1251"]А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?
Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
В веб версії ощад24
В картках немає сліду,або куди треба залізти.[/quote]Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
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vadymbanker
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Додано: Пон 24 лют, 2025 11:52
vadymbanker написав:
Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
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Amethyst
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Додано: Пон 24 лют, 2025 12:16
Amethyst написав: vadymbanker написав:
Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
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vadymbanker
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Додано: Пон 24 лют, 2025 16:28
Amethyst написав: vadymbanker написав:
Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
В мене і в додатку відображається. Картка за терміном дії померла, перевипуск за гроші. Рахунок і картка були типу для безкоштовного входу в банкінг. Випустив нову віртуалку з новим рахунком, а старий теж висить.
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alibob
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Додано: Пон 24 лют, 2025 16:47
alibob написав: Amethyst написав: vadymbanker написав:
Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
В мене і в додатку відображається. Картка за терміном дії померла, перевипуск за гроші. Рахунок і картка були типу для безкоштовного входу в банкінг. Випустив нову віртуалку з новим рахунком, а старий теж висить.
Так картка у вас поки відображається ж? Просто в блоці
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Amethyst
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Додано: Пон 24 лют, 2025 17:55
Бачу тільки рахунок без картки. Картка була до 10/24. З листопада вже не відображається. Бачу її тільки якщо натиснути "Показати старі картки і рахунки". Там вона поряд зі старими картками, деякі з них до 2018.
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alibob
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