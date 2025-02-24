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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
41%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 11:13

Re: Ощадбанк

А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 07:32

  Alpha1251 написав:А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?

Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:27

Re: Ощадбанк

sens написав:
  Alpha1251 написав:А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?

Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
В веб версії ощад24
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 07:58

  vadymbanker написав:
sens написав:
  Alpha1251 написав:А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?

Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
В веб версії ощад24

В картках немає сліду,або куди треба залізти.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:49

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
sens написав:[quote="5828202:Alpha1251"]А кто-нибудь пробовал здесь счета закрывать удалённо? Такое у ощада вообще бывает?

Мав ЗП проект. Перевипускав пенсійну картку , і отримав повідомлення що маю зп рахунок без картки. В застосунку як це побачити ?
В веб версії ощад24

В картках немає сліду,або куди треба залізти.[/quote]Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 11:52

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 12:16

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:28

  Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((

В мене і в додатку відображається. Картка за терміном дії померла, перевипуск за гроші. Рахунок і картка були типу для безкоштовного входу в банкінг. Випустив нову віртуалку з новим рахунком, а старий теж висить.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:47

  alibob написав:
  Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((

В мене і в додатку відображається. Картка за терміном дії померла, перевипуск за гроші. Рахунок і картка були типу для безкоштовного входу в банкінг. Випустив нову віртуалку з новим рахунком, а старий теж висить.

Так картка у вас поки відображається ж? Просто в блоці
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 17:55

Re: Ощадбанк

Бачу тільки рахунок без картки. Картка була до 10/24. З листопада вже не відображається. Бачу її тільки якщо натиснути "Показати старі картки і рахунки". Там вона поряд зі старими картками, деякі з них до 2018.
alibob
 
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