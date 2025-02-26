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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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Ощадбанк 2.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
5
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
41%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:13

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???
sens
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 19:08

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
Amethyst написав:[quote="5828995:vadymbanker"]Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:53

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr[/quote]

Є проблема - пароль якимось чином змінено на ім'я власника рахунку, у мене точно було інше. У відділенні пояснити не змогли.
sens
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  #<1 ... 95969798
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