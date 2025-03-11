RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
26%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
39%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
4%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:13

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18063
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 19:08

Re: Ощадбанк

sens написав:
  vadymbanker написав:
Amethyst написав:[quote="5828995:vadymbanker"]Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr
vadymbanker
 
Повідомлень: 985
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:53

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.

Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr[/quote]

Є проблема - пароль якимось чином змінено на ім'я власника рахунку, у мене точно було інше. У відділенні пояснити не змогли.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18063
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 947 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 02 бер, 2025 20:03

Re: Ощадбанк

цікаві речі відбуваються

забокував рахунок фінмон
прийшли у відділення, там консультант сказала зараз ми вам ліміти якісь там піднімем і все буде ок до вечора

ага, ніфіга

прийшли знову, каже ой давайте пишіть заяву на розблокування, гроші в сумі 50 тис отримані за які заблочили, вкажіть як від родичів, на лікування

каже у нас в базі ви не червоні, тобто все має працювати, невідомо чому ви не можете пересилати гроші, ваша справа зараз йде по самим верхам, розбираються

ну що ж , чекаємо що буде далі
цирк та й годі
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 08:10

Re: Ощадбанк

Можете кому интересно получил валютный перевод из Турции правда шел 10 дней ну рамадан бывает такое в привате пытались выдать белые доллары типа мы работаем со всеми банкнотами,в сенсе вообще не нашли перевод в системе хотя мне было удобно ТК имею валютный счёт там и наконец ощад все четко новенькие синенькие 2021 года сразу же выдали и без заказа
tzeery608
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 95969798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (975)
12.03.2025 07:10
Ринок ОВДП (7899)
11.03.2025 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.