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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2025 08:13
vadymbanker написав: Amethyst написав: vadymbanker написав:
Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???
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Додано: Вів 25 лют, 2025 19:08
sens написав: vadymbanker написав:
Amethyst написав:[quote="5828995:vadymbanker"]Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr
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Додано: Сер 26 лют, 2025 21:53
vadymbanker написав: Amethyst написав: vadymbanker написав:
Як що в веб версії нема рахунку, тоді його нема.
Ну так картковий рах БЕЗ дійсної картки тут не відображається. Щось з ним зробити можна тільки у від-ні ((
У мене в веб версії відображалося.
Після реєстрації,пошукав.знайшов.Прлблему.по-перше манагер у відділенні не розуміє різниці між відкритим/закритим рахунком/карткою, по-друге в ощад збудження після веб реєстрації - перекинув з зп картки сенсбанк сюди, мав зробити валютообмін, а мені одразу обмеження. НАКУА???[/quote]Обмеженя знімаются через оператора або ivr[/quote]
Є проблема - пароль якимось чином змінено на ім'я власника рахунку, у мене точно було інше. У відділенні пояснити не змогли.
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Додано: Нед 02 бер, 2025 20:03
цікаві речі відбуваються
забокував рахунок фінмон
прийшли у відділення, там консультант сказала зараз ми вам ліміти якісь там піднімем і все буде ок до вечора
ага, ніфіга
прийшли знову, каже ой давайте пишіть заяву на розблокування, гроші в сумі 50 тис отримані за які заблочили, вкажіть як від родичів, на лікування
каже у нас в базі ви не червоні, тобто все має працювати, невідомо чому ви не можете пересилати гроші, ваша справа зараз йде по самим верхам, розбираються
ну що ж , чекаємо що буде далі
цирк та й годі
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Додано: Сер 12 бер, 2025 08:10
Можете кому интересно получил валютный перевод из Турции правда шел 10 дней ну рамадан бывает такое в привате пытались выдать белые доллары типа мы работаем со всеми банкнотами,в сенсе вообще не нашли перевод в системе хотя мне было удобно ТК имею валютный счёт там и наконец ощад все четко новенькие синенькие 2021 года сразу же выдали и без заказа
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